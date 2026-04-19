Dressage Master Pro Vierzon
Dressage Master Pro Vierzon vendredi 22 mai 2026.
Vierzon
Dressage Master Pro
La Picardière Vierzon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-22
Championnats de France
.
La Picardière Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
French Championships
L’événement Dressage Master Pro Vierzon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de VIERZON
À voir aussi à Vierzon (Cher)
- Une île dans la ville Vierzon 22 avril 2026
- Séances découvertes Biodanza Vierzon 26 avril 2026
- A4 (comme la feuille) THEATRE MAC NAB Vierzon 29 avril 2026
- Circuit d’interprétation du Patrimoine Vierzon Cher 1 mai 2026
- Balade de l’Ile Marie Vierzon Cher 1 mai 2026