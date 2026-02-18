Au gré du niveau de l’eau

Vierzon Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Profitez d’une balade matinale pour observer, écouter et reconnaître la faune et la flore mais aussi découvrir l’histoire du site.

Profitez d’une balade matinale pour observer, écouter et reconnaître la faune et la flore mais aussi découvrir l’histoire du site. 3 .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a morning stroll to observe, listen to and recognize the flora and fauna, and learn about the history of the site.

L’événement Au gré du niveau de l’eau Vierzon a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON