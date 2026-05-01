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Carnaval Vierzon

Carnaval Vierzon

Carnaval Vierzon samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue de la Société Française

Ville : 18100 Vierzon

Département : Cher

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vierzon

Carnaval

Rue de la Société Française Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Défilé
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Rue de la Société Française Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 14 80 

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English :

L’événement Carnaval Vierzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de VIERZON

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