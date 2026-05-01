Vierzon

Carnaval

Rue de la Société Française Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Défilé

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Rue de la Société Française Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 14 80

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English :

L’événement Carnaval Vierzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de VIERZON