Carnaval Vierzon
Carnaval Vierzon samedi 30 mai 2026.
Vierzon
Carnaval
Rue de la Société Française Vierzon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Défilé
.
Rue de la Société Française Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 14 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Carnaval Vierzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de VIERZON
À voir aussi à Vierzon (Cher)
- Samedi et vous ! Canal de Berry Vierzon 30 mai 2026
- Les Floralies : une parenthèse enchantée en ville, Les Floralies, Vierzon 6 juin 2026
- Visite jardin fleuri, Jardin de Nicole, Vierzon 6 juin 2026
- Se régaler de la nature Vierzon 13 juin 2026
- la Nuit du handicap Vierzon 13 juin 2026