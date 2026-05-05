Les Floralies : une parenthèse enchantée en ville, Les Floralies, Vierzon
Les Floralies : une parenthèse enchantée en ville, Les Floralies, Vierzon samedi 6 juin 2026.
Les Floralies : une parenthèse enchantée en ville 6 et 7 juin Les Floralies Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Une déambulation entre fleurs et vers.
Poussez la porte et laissez vous surprendre par un petit jardin où la ville s’efface devant la nature.Un espace luxuriant à l’esprit anglais, les roses, les hydrangeas s’épanouissent sous une glycine majestueuse, tandis que les objets chinés semblent avoir toujours habités la végétation. le long de cette visite, à votre rythme laissez vous guider parles moèmes qui parsèmes le jardin, au pied d’un arbuste ou en audio. (QR code)
Les Floralies 36 rue Barbes 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 06 72 07 27 73 http://lesfloralies18.jimdofree.com Bucolique et intimiste, ce jardin est entouré d’arbres fruitiers, de rhododendrons, d’hortensias ou encore rosiers en tout genre.
Tantôt sous la tonnelle de glycine, tantôt sous les fleurs du cognassier vous aimerez vous y perdre et profiter simplement de la nature sauvage qui nous entoure.
Rendez-vous aux jardins
©nathalie Vanel
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