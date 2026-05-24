la Nuit du handicap Vierzon
la Nuit du handicap Vierzon samedi 13 juin 2026.
Vierzon
la Nuit du handicap
1380 Place de la Libération Vierzon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
La rencontre est une fête
.
1380 Place de la Libération Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire
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English :
The meeting is a celebration
L’événement la Nuit du handicap Vierzon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de VIERZON
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