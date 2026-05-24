Vierzon

la Nuit du handicap

1380 Place de la Libération Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La rencontre est une fête

.

1380 Place de la Libération Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire

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English :

The meeting is a celebration

L’événement la Nuit du handicap Vierzon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de VIERZON