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la Nuit du handicap Vierzon

la Nuit du handicap Vierzon

la Nuit du handicap Vierzon samedi 13 juin 2026.

Adresse : 1380 Place de la Libération

Ville : 18100 Vierzon

Département : Cher

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Vierzon

la Nuit du handicap

1380 Place de la Libération Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :
2026-06-13

La rencontre est une fête
  .

1380 Place de la Libération Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire  

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English :

The meeting is a celebration

L’événement la Nuit du handicap Vierzon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de VIERZON

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