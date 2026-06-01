Vierzon

Samedi en livres

10 Rue du Général de Gaulle Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Ateliers, lectures, mini-concert. Journée festive proposée par l’association PEP 18 et en partenariat avec la médiathèque. .

10 Rue du Général de Gaulle Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 48 48

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English :

L’événement Samedi en livres Vierzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de VIERZON