Samedi en livres Vierzon
Samedi en livres Vierzon samedi 27 juin 2026.
Vierzon
Samedi en livres
10 Rue du Général de Gaulle Vierzon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 17:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Ateliers, lectures, mini-concert. Journée festive proposée par l’association PEP 18 et en partenariat avec la médiathèque. .
10 Rue du Général de Gaulle Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 48 48
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English :
L’événement Samedi en livres Vierzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de VIERZON
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