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Samedi en livres Vierzon

Samedi en livres Vierzon

Samedi en livres Vierzon samedi 27 juin 2026.

Adresse : 10 Rue du Général de Gaulle

Ville : 18100 Vierzon

Département : Cher

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Vierzon

Samedi en livres

10 Rue du Général de Gaulle Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Ateliers, lectures, mini-concert. Journée festive proposée par l’association PEP 18 et en partenariat avec la médiathèque.   .

10 Rue du Général de Gaulle Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 48 48 

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English :

L’événement Samedi en livres Vierzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de VIERZON

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