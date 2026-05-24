Festa de Sao Joao Vierzon
Festa de Sao Joao Vierzon vendredi 26 juin 2026.
Vierzon
Festa de Sao Joao
25 Route du Vieux Domaine Vierzon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Animations folkloriques
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25 Route du Vieux Domaine Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 7 56 93 01 75
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English :
Folk entertainment
L’événement Festa de Sao Joao Vierzon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de VIERZON
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