Vierzon

Festa de Sao Joao

25 Route du Vieux Domaine Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Animations folkloriques

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25 Route du Vieux Domaine Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 7 56 93 01 75

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English :

Folk entertainment

L’événement Festa de Sao Joao Vierzon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de VIERZON