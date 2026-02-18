Festival du cinéma espagnol Vierzon
Festival du cinéma espagnol
16 Rue de la Société Française Vierzon Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Trois films espagnols avec débat, en présence d’un spécialiste avec un repas espagnols après les deux premiers films.
Trois films espagnols avec débat, en présence d'un spécialiste avec un repas espagnols après les deux premiers films.
16 Rue de la Société Française Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 19 95 85 rryanjohn@gmail.com
English :
Three Spanish films with debate, in the presence of a specialist, and a Spanish meal after the first two films.
