Festival du cinéma espagnol Vierzon

Festival du cinéma espagnol

Trois films espagnols avec débat, en présence d’un spécialiste avec un repas espagnols après les deux premiers films.

16 Rue de la Société Française Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 19 95 85 rryanjohn@gmail.com

English :

Three Spanish films with debate, in the presence of a specialist, and a Spanish meal after the first two films.

