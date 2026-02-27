Les Estivales du Canal Vierzon

Les Estivales du Canal

2 Rue de l’Abbaye Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-03

Du ska au rock, en passant par le reggae, le blues ou les musiques latinos… Venez découvrir ou redécouvrir des artistes qui, dans des univers très variés, raffolent de la scène, pour notre plus grand plaisir !

2 Rue de l’Abbaye Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60

English :

From ska to rock, reggae, blues or Latin music? Come and discover or rediscover artists from a wide variety of backgrounds who love to take to the stage, to our great delight!

