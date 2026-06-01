Les barons, Caf Ô Berry, Vierzon

Les barons Dimanche 21 juin, 16h00 Caf Ô Berry Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Les Barons débarquent… et ça va faire du bruit !

Oubliez le calme, oubliez le voisin qui râle…

Au Café Ô Berry, Les Barons prennent le pouvoir

Au programme :

des riffs qui décoiffent (même sans cheveux), des classiques rock des années 60′ revisités à leur sauce et une énergie capable de réveiller tout Vierzon.

Les Barons, c’est simple :

tu viens pour boire un verre… tu restes pour chanter… et tu finis par danser sans trop savoir comment t’en es arrivé là.

Bref, un concert comme on les aime : bruyant, vivant, et carrément contagieux.

Préviens tes potes. Échauffe ta voix. Et viens faire du bruit.

Caf Ô Berry 11 rue de la gaucherie 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 0248532734 https://www.cafeoberry.fr https://www.facebook.com/cafeoberry [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063998858941 »}] Véritable institution de convivialité à Vierzon depuis 6 ans, le Café Ô Berry s’affirme comme un pilier de la scène culturelle locale, tout particulièrement lors de la Fête de la Musique. Ce lieu authentique transcende sa fonction de simple bar pour devenir une véritable agora où les courants artistiques s’entremêlent dans une ambiance électrique.

Sous ses projecteurs, le café offre une tribune précieuse aux talents émergents et aux groupes confirmés, transformant sa terrasse et sa salle en une scène vivante et accessible à tous. En privilégiant la proximité entre les musiciens et le public, l’établissement cultive un esprit de partage qui incarne parfaitement l’essence de cet événement national. C’est l’escale incontournable pour ceux qui cherchent à vibrer au rythme de notes sincères et d’une ferveur populaire contagieuse. Parking, transports, Accès handicapé, cœur de ville

Les Barons débarquent… et ça va faire du bruit !

©lesbarons