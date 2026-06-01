Visite de Jardin plantes comestibles, Jardin de Manarie, Vierzon

Visite de Jardin plantes comestibles Dimanche 7 juin, 09h00 Jardin de Manarie Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Un jardin passionnant, où vous pourrez découvrir les vertues de nos plantes sauvages, celles que l’on cuisine, celles que l’on croise tous les jours sans les connaîtres vraiment. Mais aussi des plantes fleuries, des arbres et arbustes.

Jardin de Manarie 24 Square H.-Dumuin, 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire Plantes grasses, médicinales, sauvages et à manger…

Membre de l’association « Et si on parlait jardin ! » de Vierzon.

Un jardin passionnant, où vous pourrez découvrir les vertues de nos plantes sauvages, celles que l’on cuisine, celles que l’on croise tous les jours sans les connaîtres vraiment. Mais aussi des des…

©Anne marie Derouet