Visite jardin fleuri, Jardin de Nicole, Vierzon
Visite jardin fleuri, Jardin de Nicole, Vierzon samedi 6 juin 2026.
Visite jardin fleuri 6 et 7 juin Jardin de Nicole Cher
gratuit, visite en groupe possible avec maximun 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Vous serez accueillis par Nicole pour la visite de son jardin entre 9h00 et 18h00 samedi et dimanche.
Jardin de Nicole 1 bis rue saint exupery 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 024815005 C’est un jardin privé très fleuri avec une grande variété de plantes. arrêt de bus à proximité, voiture, piétons, vélo
Rendez-vous aux jardins
Nicole BRUZEAU
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