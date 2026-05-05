Visite jardin fleuri, Jardin de Nicole, Vierzon

Visite jardin fleuri 6 et 7 juin Jardin de Nicole Cher

gratuit, visite en groupe possible avec maximun 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Vous serez accueillis par Nicole pour la visite de son jardin entre 9h00 et 18h00 samedi et dimanche.

Jardin de Nicole 1 bis rue saint exupery 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 024815005 C’est un jardin privé très fleuri avec une grande variété de plantes. arrêt de bus à proximité, voiture, piétons, vélo

Rendez-vous aux jardins

Nicole BRUZEAU