Ouverture exceptionnelle des serres municipales, Serres municipales, Vierzon

Ouverture exceptionnelle des serres municipales Samedi 6 juin, 09h00, 14h00 Serres municipales Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle des serres de la ville de Vierzon qui sont constituées de 1 100m² de serre et 800m² de tunnel. Elles produisent chaque année 40 000 plantes (plantes annuelles, succulentes, bisannuelles, chrysanthèmes… ) destinées aux massifs de la ville.

Serres municipales Avenue du 14-juillet 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire Conservatoires locaux de Vierzon

Ouverture exceptionnelle des serres de la ville de Vierzon qui sont constituées de 1 100m² de serre et 800m² de tunnel. Elles produisent chaque année 40 000 plantes (plantes annuelles, succulentes, )…

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