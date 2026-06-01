Visite d’un jardin Zen, Zen Flower, Vierzon

Visite d’un jardin Zen 6 et 7 juin Zen Flower Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Un jardin de ville Zen. « Zen Flower », c’est un espace pour se poser, découvrir différentes essences d’Érables du Japon, les décorations Zen et fleurs et plantes colorées.

Zen Flower 105 avenue edouard vaillant 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 0745510177 Besoin d’être Zen.. venez découvrir les différentes essences d’Érables du Japon et d’autres végétaux colorés ainsi que les décorations zen qui vous permettront de vous apaiser. Membre de l’association « Et si on parlait jardin! »

Un jardin de ville Zen. « Zen Flower », c’est un espace pour se poser, découvrir différentes essences d’Érables du Japon, les décorations Zen et fleurs et plantes colorées.

©Anthony Mortier