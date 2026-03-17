Où sont donc passés les animaux du musée ? Vierzon
Où sont donc passés les animaux du musée ? Vierzon mardi 7 juillet 2026.
Où sont donc passés les animaux du musée ?
11 Rue de la Société Française Vierzon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Visite pour enfants de 3 à 6 ans.
Visite pour enfants de 3 à 6 ans. .
11 Rue de la Société Française Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 10 94
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English :
Visit for children aged 3 to 6.
L’événement Où sont donc passés les animaux du musée ? Vierzon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON