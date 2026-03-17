Où sont donc passés les animaux du musée ?

11 Rue de la Société Française Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Visite pour enfants de 3 à 6 ans.

Visite pour enfants de 3 à 6 ans. .

11 Rue de la Société Française Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 10 94

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English :

Visit for children aged 3 to 6.

L’événement Où sont donc passés les animaux du musée ? Vierzon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON