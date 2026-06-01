Fête de la musique Vierzon
Fête de la musique Vierzon vendredi 19 juin 2026.
Vierzon
Fête de la musique
7 Rue Gallerand Vierzon Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dîner-concert 25 .
7 Rue Gallerand Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 43 37
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English :
L’événement Fête de la musique Vierzon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de VIERZON
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