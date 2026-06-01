Vierzon

Fête de la musique

7 Rue Gallerand Vierzon Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Dîner-concert 25 .

7 Rue Gallerand Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 43 37

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English :

L’événement Fête de la musique Vierzon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de VIERZON