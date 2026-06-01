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Fête de la musique Vierzon

Fête de la musique Vierzon

Fête de la musique Vierzon vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 7 Rue Gallerand

Ville : 18100 Vierzon

Département : Cher

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Fête de la musique

7 Rue Gallerand Vierzon Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Dîner-concert 25  .

7 Rue Gallerand Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 43 37 

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English :

L’événement Fête de la musique Vierzon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de VIERZON

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