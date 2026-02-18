Rallye Nature

Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07

À l’aide d’une feuille de route, sous forme d’énigmes et d’épreuves, partez à la découverte de trois sites naturels préservés l’Île Marie, la Pelouse de Grand Vau et l’Île du Prieuré. Une récompense et un verre de l’amitié vous attendent à l’arrivée !

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com

English :

With the help of a roadmap, and in the form of riddles and tests, set off to discover three unspoilt natural sites: Île Marie, the Pelouse de Grand Vau and Île du Prieuré. A reward and a friendly drink await you at the finish!

