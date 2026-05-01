Cuffy

À la rencontre du castor en bateau de Loire

Bec d’Allier Cuffy Cher

Tarif : 42 – 42 – EUR

42

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-07-03 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-26 2026-06-27 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-17

Profitez d’une douce soirée pour découvrir la Loire en bateau et observer les Castors à l’aide de longues-vues. Pique-nique à bord du bateau.

42 .

Bec d’Allier Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@wanadoo.fr

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English :

Take advantage of a balmy evening to discover the Loire by boat and observe the beavers with telescopic sights. Picnic on board.

L’événement À la rencontre du castor en bateau de Loire Cuffy a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Loire en Berry