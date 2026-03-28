Troc Plantes

10 Rue Port Cuffy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez échanger Graines, plantes, semis, idées, conseils, astuces et passer un moment convivial

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10 Rue Port Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 89 85 87 04

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English :

Come and exchange seeds, plants, seedlings, ideas, tips and tricks, and spend a convivial moment with us

L’événement Troc Plantes Cuffy a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Loire en Berry