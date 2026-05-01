Cuffy

Pourquoi le Bec d’Allier est un site remarquable et préservé ?

Cuffy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez vous balader sur le site pour découvrir la faune et la flore remarquables, le fonctionnement de la Loire et de l’Allier et la gestion pratiquée pour préserver le site.

Réservation 02 48 83 00 28 06 06 66 73 49. .

Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

Take a stroll around the site to discover its remarkable flora and fauna, the workings of the Loire and Allier rivers and the management methods used to preserve the site.

L’événement Pourquoi le Bec d’Allier est un site remarquable et préservé ? Cuffy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry