Concert live POP ROCK tous les vendredis de l'été Vendredi, c'est Cuffy! Cuffy
Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-08-28
2026-06-19
Tous les vendredis de l’été prennent vie à Cuffy !
Laissez-vous emporter par l’ambiance festive des concerts live POP ROCK.
Envie de vous déhancher sur la piste de danse ?
C’est le moment idéal !
Restauration sur place
Savourez nos frites maison et nos grillades
.
10, Rue Port Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire
English :
Free live concert
