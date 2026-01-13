Concert live POP ROCK tous les vendredis de l’été Vendredi, c’est Cuffy!

10, Rue Port Cuffy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-06-19

Tous les vendredis de l’été prennent vie à Cuffy !

Laissez-vous emporter par l’ambiance festive des concerts live POP ROCK.

Envie de vous déhancher sur la piste de danse ?

C’est le moment idéal !

Restauration sur place

Savourez nos frites maison et nos grillades

.

10, Rue Port Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 65 96 28 25 lateral@evezard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free live concert

L’événement Concert live POP ROCK tous les vendredis de l’été Vendredi, c’est Cuffy! Cuffy a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire en Berry