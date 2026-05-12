2ème édition d’Ouvre ton Bec ! Cuffy
2ème édition d’Ouvre ton Bec ! Cuffy samedi 12 septembre 2026.
Cuffy
2ème édition d’Ouvre ton Bec !
Allée du Déversoire Cuffy Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
En cette année internationale du pastoralisme, profitez de nombreuses activités balade ludique Fun & Flore , démonstration de chiens de troupeaux, concerts, ateliers pour enfants…
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Allée du Déversoire Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28 associationlecuron@gmail.com
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English :
In this International Year of Pastoralism, enjoy a wide range of activities, including a fun-filled Fun & Flore walk, herding dog demonstrations, concerts and children’s workshops
L’événement 2ème édition d’Ouvre ton Bec ! Cuffy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry
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