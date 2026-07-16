Visites guidées de l’église Saint-Maurice, Église Saint-Maurice, Cuffy

Informations pratiques

Visites guidées de l’église Saint-Maurice 19 et 20 septembre Église Saint-Maurice Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

D’après Monsieur Louis Roubet dans son « Épigraphe Historial sur le canton de La Guerche écrit en 1873, cette église fut consacrée le 22 septembre 1061, jour de la saint Maurice.

Ce personnage, dans la tradition légendaire, fait remonter l’existence au IIIᵉ siècle, est un soldat d’origine orientale qui fut martyrisé pour avoir refusé de renier sa foi chrétienne.

Autre personnage important dans cette église : saint Nicolas.

Ce saint était vénéré dans une chapelle située au Bec d’Allier qui fut détruite en 1621, période identique à la destruction de la forteresse médiévale par les troupes de Richelieu.

C’est à la suite de cette destruction que la corporation des mariniers de la Loire le vénère alors dans l’église Saint-Maurice.

Nous avons aussi un ex-voto, représentant un vaisseau de guerre à 3 ponts du XIIIᵉ siècle portant un armement d’environ 110 canons qui était porté en procession le jour de la saint Nicolas jusqu’au Bec d’Allier par les mariniers de la Loire.

Église Saint-Maurice Place de l’Église, 18150 Cuffy Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire 06 07 18 46 21 https://www.patrimoinedecuffy.fr Église des XIe et XIIe siècles, classée Monument historique.

Cette église possède un ex-voto (maquette de bateau représentant un vaisseau à 3 ponts portant un armement d’environ 110 canons) des mariniers de la Loire. parking

D’après Monsieur Louis Roubet dans son « Épigraphe Historial » sur le canton de La Guerche écrit en 1873, cette église fut consacrée le 22 septembre 1061, jour de la saint Maurice.

©Association pour la sauvegarde du patrimoine historique de Cuffy et de son église