Cuffy

Chanson Jazz !

3 Route de Torteron Cuffy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concert de chanson Jazz et découverte de la Tour de Cuffy en partenariat avec l’association de sauvegarde du patrimoine historique de Cuffy

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3 Route de Torteron Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 05 61 78

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English :

Jazz Concert and Tour of the Cuffy Tower, in partnership with the Cuffy Historical Heritage Preservation Association

L’événement Chanson Jazz ! Cuffy a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Loire en Berry