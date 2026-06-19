Chanson Jazz ! Cuffy
Chanson Jazz ! Cuffy samedi 18 juillet 2026.
Cuffy
Chanson Jazz !
3 Route de Torteron Cuffy Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concert de chanson Jazz et découverte de la Tour de Cuffy en partenariat avec l’association de sauvegarde du patrimoine historique de Cuffy
.
3 Route de Torteron Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 05 61 78
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English :
Jazz Concert and Tour of the Cuffy Tower, in partnership with the Cuffy Historical Heritage Preservation Association
L’événement Chanson Jazz ! Cuffy a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Loire en Berry
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