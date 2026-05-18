Pêche en bateau de Loire Cuffy
Pêche en bateau de Loire Cuffy mardi 7 juillet 2026.
Cuffy
Pêche en bateau de Loire
3 Route du Panorama (Marzy) Cuffy Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Partez en famille afin de prendre la fameuse friture de Loire ! Cette sortie vous permettra d’être initié par un pêcheur de Loire. La dégustation du poisson se fait à bord du bateau.
Lieu de départ MARZY au Bec d’Allier
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans. .
3 Route du Panorama (Marzy) Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 3 86 57 98 76
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English :
Bring the whole family out to catch the famous Loire friture! On this outing, you’ll be introduced to a Loire fisherman. Fish tasting on board the boat.
Departure point: MARZY au Bec d?Allier
L’événement Pêche en bateau de Loire Cuffy a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Loire en Berry
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