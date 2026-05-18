Une nuit sur une île Cuffy
Une nuit sur une île Cuffy lundi 6 juillet 2026.
Cuffy
Une nuit sur une île
Cuffy Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-31
Venez vivre un moment unique au cœur de la Loire Sauvage départ en bateau vers 15h pour aller pêcher puis en soirée, observation du castor au clair de lune…
Le lendemain matin sera consacré à la découverte des oiseaux
(durée de 24 heures)
.
Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 3 86 57 98 76
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English :
Come and experience a unique moment in the heart of the Loire Sauvage : departure by boat at around 3pm to go fishing, then in the evening, beaver watching in the moonlight…
The next morning is devoted to birdwatching
(24 hours duration)
L’événement Une nuit sur une île Cuffy a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Loire en Berry
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