Cuffy

Une nuit sur une île

Cuffy Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-31

Venez vivre un moment unique au cœur de la Loire Sauvage départ en bateau vers 15h pour aller pêcher puis en soirée, observation du castor au clair de lune…

Le lendemain matin sera consacré à la découverte des oiseaux

(durée de 24 heures)

.

Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 3 86 57 98 76

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English :

Come and experience a unique moment in the heart of the Loire Sauvage : departure by boat at around 3pm to go fishing, then in the evening, beaver watching in the moonlight…

The next morning is devoted to birdwatching

(24 hours duration)

L’événement Une nuit sur une île Cuffy a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Loire en Berry