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Soirée Irlandaise Cuffy

Soirée Irlandaise Cuffy

Soirée Irlandaise Cuffy samedi 3 octobre 2026.

Ville : 18150 Cuffy

Département : Cher

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Cuffy

Soirée Irlandaise

Cuffy Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Réservation avant le 26 septembre
25  .

Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 56 55 42 

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English :

Book before September 26

L’événement Soirée Irlandaise Cuffy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry

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