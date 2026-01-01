Vente de viande bovine et viande de veau de lait

23 Scay Venesmes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 15:30:00

fin : 2026-01-30 16:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Chez Hélène profitez un vendredi par mois, des ventes de viande bovine ou veau de lait à la ferme de Sçay, en retrait du producteur au consommateur. Complétez vos achats avec le fromage blanc Rians et les savons Crémeuh, produits sur place.

Des pièces à mijoter, en bouillon, délicates et raffinées aux incontournables, passez vos commandes en ligne pour connaître instantanément les disponibilités et réserver vos produits au détail ou en lot. .

23 Scay Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 61 65 20 fermedescay@ozone.net

English :

Encourage short circuits and eat locally with this sale of meat from the Sçay farm, a family-run farm for 70 years in Venesmes. Take advantage of this sale to complete your purchases with Rians fromage blanc and Crémeuh soaps, produced on site.

L’événement Vente de viande bovine et viande de veau de lait Venesmes a été mis à jour le 2026-01-14 par OT LIGNIERES