Venesmes

Roulage de mobylettes depuis la Ferme de Sçay

23 Sçay Venesmes Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

La Ferme de Sçay organise son 1er roulage mob avec deux petits circuits champêtre entre Boischaut et Champagne Berrichonne, buvette et petit coin restauration à votre retour aux côtés d’un groupe de musique qui accompagnera la soirée. Inscription obligatoire.

Après votre inscription minutieuse partez pour l’un de deux petits circuits champêtres d’environ 40 ou 60 km entre Boischaut et Champagne Berrichonne avec quelques variantes selon vos possibilités ! A l’issue de cette sortie, un groupe de musique animera la soirée. Une buvette et un petit coin restauration vous sera proposé sans obligation. Pour les inscriptions, cliquez sur le lien site web . 5 .

23 Sçay Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 61 65 20 fermedescay@ozone.net

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English :

La Ferme de Sçay is organizing its 1st roulage mob with two short circuits in the countryside between Boischaut and Champagne Berrichonne, with refreshments and a small snack bar on your return, and a live band to accompany the evening. Registration required.

L’événement Roulage de mobylettes depuis la Ferme de Sçay Venesmes a été mis à jour le 2026-04-12 par OT LIGNIERES