Portes Ouvertes Cave des vin de Venesmes

15, Sçay Venesmes Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Portes ouvertes de la cave des vins de Venesmes, le plus petit vignoble en Berry et toujours une qualité au rendez-vous. Vente à emporter et restauration possible sur place. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Vous serez accueillis par la nouvelle équipe des Vins de Venesmes, pour visiter la cave, déguster et acheter en direct et poser toutes vos questions sur le plus petit vignoble du Cher. Il y aura d’autres produits en dégustation. .

15, Sçay Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 23 59 04

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English :

Open house at the Venesmes wine cellar, the smallest vineyard in Berry, and always of the highest quality. Takeaway sales and on-site catering available. Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

L’événement Portes Ouvertes Cave des vin de Venesmes Venesmes a été mis à jour le 2026-03-28 par OT LIGNIERES