Venesmes

Portes Ouvertes Cave de Venesmes

15, Sçay Venesmes Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-19 10:00:00

fin : 2026-12-19 19:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Portes Ouvertes de la cave de Sçay à Venesmes à proximité de Châteauneuf-sur-Cher. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Juste avant les fêtes, profitez de cette vente en directe à la Cave de Sçay à Venesmes avec la dégustation du Millésime 2025 mais aussi des huîtres d’Oléron, du Crémant de Loire et du fromage de chèvre. .

15, Sçay Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 23 59 04

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English :

Launch of the 2023 vintage at the Cave de Sçay in Venesmes, near Châteauneuf-sur-Cher.

L’événement Portes Ouvertes Cave de Venesmes Venesmes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT LIGNIERES