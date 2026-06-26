Guinguette des promenades Sens

Sens

Guinguette des promenades

Boulevard Maupéou Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

La Guinguette des Promenades un été festif et intergénérationnel à Sens !

Cet été, les Promenades de Sens se transforment en véritable lieu de convivialité avec “La Guinguette des promenades”, une programmation estivale pensée pour rassembler tous les publics autour de la musique, du partage et de la culture. Du 12 juin au 21 août, cinq rendez-vous viendront rythmer la saison, dans une ambiance inspirée des guinguettes d’antan, entre patrimoine et modernité.

Un été à danser, partager… et profiter pleinement des soirées en plein air sur les promenades.

À l’origine de cet événement, l’association Cercle Sens Culture, créée en 2024, fédère déjà une quarantaine de membres autour d’un objectif commun porté par la devise Conjuguons Nos Passions Que la Culture permette à tous de s’épanouir et d’appréhender le monde.

Au programme

L’esprit guinguette revisité

Retour à une ambiance dansante avec bal musette modernisé et variété intergénérationnelle

Busato Yves et Catherine proposent un univers centré sur l’accordéon et la chanson populaire, avec un répertoire allant des classiques d’hier aux titres plus contemporains. Leur force une grande adaptabilité (bal, thé dansant, concert).

Lysia Chanel elle revient avec un répertoire ajusté à l’ambiance, mêlant variété élégante et accents rétro, pour une soirée à la fois festive et raffinée. Un moment festif où le répertoire s’adapte aux envies du public.

Retrouvez aussi

– une restauration (saucisses, merguez, frites, crêpes, assiettes anglaises)

– une buvette variée (softs, vins, bières, café et thé)

– des animations pour tous (jeux d’extérieur, jeux de société, échecs, dames, ateliers créatifs)

– une ambiance costumée les participants sont invités à venir déguisés dans l’esprit guinguette. .

Boulevard Maupéou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

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English : Guinguette des promenades

L’événement Guinguette des promenades Sens a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Sens et Sénonais