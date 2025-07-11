La Fresque Spectacle historique Cour du Palais Synodal Sens

La Fresque Spectacle historique

Cour du Palais Synodal 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-08-08

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-24 2026-07-25 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-21 2026-08-22

Une troupe de comédiens contemporains fait revivre avec fougue et entrain l’Histoire de Sens et du Grand Sénonais au Moyen Age. Les personnages emblématiques, l’évocation des “grandes heures”, alternent avec de plus humbles silhouettes et des tableaux de vie quotidienne méconnus. Peu à peu, les baladins du vingt-et-unième siècle vont entrainer les spectateurs dans un voyage temporel dans lequel présent et passé se croisent et se confondent. Ici, la magie vous donne rendez-vous sous les étoiles, à la nuit naissante, à la lumière des vitraux, dans la splendeur des rosaces.

Un encart sera réservé devant l’espace gradin pour les personnes à mobilités réduites. .

+33 6 09 90 03 97 spectacle.lafresque@gmail.com

