Visite guidée Le nu en art le corps et ses représentations Musée de Sens Sens

Sens

Visite guidée Le nu en art le corps et ses représentations

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:30:00

fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Véritables exercices techniques pour les artistes, les corps de pierre, de bronze et de peinture interrogent les représentations du corps humain, de l’Antiquité au XIXe siècle. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22

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English : Visite guidée Le nu en art le corps et ses représentations

L’événement Visite guidée Le nu en art le corps et ses représentations Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)