Concert de Beija Flor Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Informations pratiques

Sens

Concert de Beija Flor

Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Beija Flor, duo passionné de musique bossa nova, de jazz et de chanson française.

Fusionnant la douceur de la guitare avec des mélodies envoûtantes et des paroles poétiques, le duo vous embarque pour un voyage dans les rues de Rio de Janeiro..

Son répertoire comprend des classiques intemporels avec des reprises de grands noms de ces styles comme Tom Jobim, Elis Regina, Claude Nougaro, Mercedes Soza, Serge Gainsbourg et bien d’autres !

Ce concert est une manifestation offerte par le Département de l’Yonne dans le cadre du dispositif l’Eté Culturel .

Ouvert à tous sans inscription. .

Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 mediatheque@mairie-sens.fr

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English : Concert de Beija Flor

L’événement Concert de Beija Flor Sens a été mis à jour le 2026-07-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)