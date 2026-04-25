Visite nocturne Les chroniques de Sens le Premier Empire Agence d’Attractivité Sens Intense Sens

Sens

Visite nocturne Les chroniques de Sens le Premier Empire

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Depuis le Consulat, la ville de Sens a un sous-préfet mais n’a plus d’évêque, c’est celui de Troyes qui a sous sa crosse, l’Aube et l’Yonne… Le palais des archevêques accueille l’administration municipale et sur la place Saint-Etienne, le vieil hôtel-Dieu abrite la halle au blé et la boucherie… Une manufacture s’est installée dans l’ancien collège (actuel collège Montpezat) et des maisons de chanoines sont devenues des auberges… La visite de ces lieux détournés , nous fera revivre ensemble la ville telle qu’elle était sous le règne de Napoléon Ier.

Visite par Bernard BROUSSE

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : Visite nocturne Les chroniques de Sens le Premier Empire

L’événement Visite nocturne Les chroniques de Sens le Premier Empire Sens a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)