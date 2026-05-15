Visite guidée Le Sénonais et les artistes Musée de Sens Sens
Visite guidée Le Sénonais et les artistes Musée de Sens Sens dimanche 19 juillet 2026.
Sens
Visite guidée Le Sénonais et les artistes
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:30:00
fin : 2026-07-19 17:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Brennus, Jean Cousin, René Binet, etc. Autant de noms familiers que les sénonais ont pu croiser au détour d’une rue, d’un square ou d’une conversation. A travers les collections du musée de Sens, (re)découvrez les figures sénonaises et le lien des artistes avec le territoire. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22
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English : Visite guidée Le Sénonais et les artistes
L’événement Visite guidée Le Sénonais et les artistes Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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