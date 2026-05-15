Sens

14 juillet aux Promenades Sens en fête

Quais de l’Yonne Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 23:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

À l’occasion de la Fête nationale, la Ville de Sens vous donne rendez-vous aux Promenades pour une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Dans l’après-midi, différentes animations seront proposées aux petits comme aux grands jeux, ateliers et interventions artistiques viendront ponctuer ce temps festif, dans une ambiance estivale et accessible à tous.

Un espace convivial permettra également de se retrouver et de profiter d’un moment de détente en famille ou entre amis.

En soirée, la programmation se poursuivra avec un temps musical, avant le traditionnel feu d’artifice qui clôturera la soirée en beauté.

Un rendez-vous ouvert à tous pour célébrer ensemble le 14 juillet dans une ambiance simple et chaleureuse.

Animation gratuite. .

Quais de l’Yonne Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 14 juillet aux Promenades Sens en fête

L’événement 14 juillet aux Promenades Sens en fête Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)