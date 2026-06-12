Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Garçon, la Note ! Super Laser 2000 Chez Gesa et Nico Sens

Concert Garçon, la Note ! Super Laser 2000 Chez Gesa et Nico Sens jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Chez Gesa et Nico

Adresse : 12 Rue d'Eichtal

Ville : 89500 Sens

Département : Yonne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Sens

Concert Garçon, la Note ! Super Laser 2000

Chez Gesa et Nico 12 Rue d’Eichtal Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Concert Garçon, la Note ! Super Laser 2000, jazz   .

Chez Gesa et Nico 12 Rue d’Eichtal Sens 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 44 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Garçon, la Note ! Super Laser 2000

L’événement Concert Garçon, la Note ! Super Laser 2000 Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Sens (Yonne)