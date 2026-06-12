Concert Garçon, la Note ! Super Laser 2000 Chez Gesa et Nico Sens jeudi 16 juillet 2026.

Sens

Concert Garçon, la Note ! Super Laser 2000

Chez Gesa et Nico 12 Rue d’Eichtal Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concert Garçon, la Note ! Super Laser 2000, jazz .

Chez Gesa et Nico 12 Rue d’Eichtal Sens 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 44 91

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English : Concert Garçon, la Note ! Super Laser 2000

L’événement Concert Garçon, la Note ! Super Laser 2000 Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)