Découverte des oiseaux du parc Parc du Moulin à Tan Sens vendredi 17 juillet 2026.

Sens

Découverte des oiseaux du parc

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-28

Venez découvrir les oiseaux du parc. Vous apprendrez les critères d’identifications pour les reconnaitre. Une animation accessible à tous à partir de 12 ans. Le matériel d’observation sera fourni. Inscription obligatoire .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animation.nature@grand-senonais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des oiseaux du parc

L’événement Découverte des oiseaux du parc Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais