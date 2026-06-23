Découverte des oiseaux du parc Parc du Moulin à Tan Sens
Découverte des oiseaux du parc Parc du Moulin à Tan Sens vendredi 17 juillet 2026.
Sens
Découverte des oiseaux du parc
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-28
Venez découvrir les oiseaux du parc. Vous apprendrez les critères d’identifications pour les reconnaitre. Une animation accessible à tous à partir de 12 ans. Le matériel d’observation sera fourni. Inscription obligatoire .
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animation.nature@grand-senonais.fr
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English : Découverte des oiseaux du parc
L’événement Découverte des oiseaux du parc Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais
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