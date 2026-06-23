UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte des oiseaux du parc Parc du Moulin à Tan Sens

Découverte des oiseaux du parc Parc du Moulin à Tan Sens vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
Parc du Moulin à Tan
Adresse
28 Chemin de Babie
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Découverte des oiseaux du parc

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-28

Venez découvrir les oiseaux du parc. Vous apprendrez les critères d’identifications pour les reconnaitre. Une animation accessible à tous à partir de 12 ans. Le matériel d’observation sera fourni. Inscription obligatoire   .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   animation.nature@grand-senonais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des oiseaux du parc

L’événement Découverte des oiseaux du parc Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Sens (Yonne)