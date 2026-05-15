Visite-atelier Tire-moi le portrait Musée de Sens Sens

Sens

Visite-atelier Tire-moi le portrait

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le musée de Sens est une véritable galerie de portraits. De pierre ou de peinture, de multiples personnages ont été représentés par les artisans et les artistes au fil des siècles. Qui sont-ils et pourquoi se sont-ils fait tirer le portrait ? Viens les rencontrer au cours de cette visite qui sera suivie d’un atelier. Cette fois, ce sera à toi de jouer pour créer un portrait qui traversera les siècles ! .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite-atelier Tire-moi le portrait

L’événement Visite-atelier Tire-moi le portrait Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)