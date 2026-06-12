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Concert Garçon, la Note ! Joigny All Stars Monsieur le Zinc Sens

Concert Garçon, la Note ! Joigny All Stars Monsieur le Zinc Sens lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Monsieur le Zinc

Adresse : Chemin des Cannetières

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Sens

Concert Garçon, la Note ! Joigny All Stars

Monsieur le Zinc Chemin des Cannetières Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Concert Garçon, la Note ! Joigny All Stars, variété internationale   .

Monsieur le Zinc Chemin des Cannetières Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 22 00 

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English : Concert Garçon, la Note ! Joigny All Stars

L’événement Concert Garçon, la Note ! Joigny All Stars Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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