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Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise Agence d’Attractivité Sens Intense Sens

Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise Agence d’Attractivité Sens Intense Sens mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Agence d'Attractivité Sens Intense

Adresse : 6 Rue du Général Leclerc

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Les grands porches des hôtels particuliers sénonais sont des portes ouvertes sur le riche passé de la ville mais quels mystères se cachent derrière ces hauts murs ? Quelles illustres familles ont habité ces demeures ? Une visite idéale pour se plonger dans le passé de la petite bourgeoisie et de la haute aristocratie sénonaise. Visite par Baptiste Gateau.   .

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49  contact@tourisme-sens.com

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English : Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise

L’événement Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise Sens a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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