Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise Agence d’Attractivité Sens Intense Sens
Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise Agence d’Attractivité Sens Intense Sens mercredi 15 juillet 2026.
Sens
Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise
Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Les grands porches des hôtels particuliers sénonais sont des portes ouvertes sur le riche passé de la ville mais quels mystères se cachent derrière ces hauts murs ? Quelles illustres familles ont habité ces demeures ? Une visite idéale pour se plonger dans le passé de la petite bourgeoisie et de la haute aristocratie sénonaise. Visite par Baptiste Gateau. .
Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com
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English : Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise
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