Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise Agence d’Attractivité Sens Intense Sens

Sens

Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Les grands porches des hôtels particuliers sénonais sont des portes ouvertes sur le riche passé de la ville mais quels mystères se cachent derrière ces hauts murs ? Quelles illustres familles ont habité ces demeures ? Une visite idéale pour se plonger dans le passé de la petite bourgeoisie et de la haute aristocratie sénonaise. Visite par Baptiste Gateau. .

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise

L’événement Visite nocturne De portes en porches histoire de l’aristocratie sénonaise Sens a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)