Sens

Visite-atelier Raconte-moi une histoire… de l’art

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-26

Chaque objet, chaque œuvre a une histoire à raconter et en inspire d’autres ! Entre sculptures, mosaïques ou peintures, à toi de choisir ta source d’inspiration pour créer ta propre histoire grâce à une autre forme d’art l’écriture !

En collaboration avec Corinne Mazuir .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite-atelier Raconte-moi une histoire… de l’art

L’événement Visite-atelier Raconte-moi une histoire… de l’art Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)