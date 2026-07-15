Exposition Les Petits Mythos Médiathèque La Ruche Sens
lundi 3 août 2026 · Médiathèque La Ruche · Sens
Informations pratiques
Sens
Exposition Les Petits Mythos
Médiathèque La Ruche 5, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-25
Dans le cadre du festival BD Blanc Sec, et particulièrement dans le cadre du prix BD Jeunesse Adèle, les médiathèques de Sens vous proposent de découvrir la BD Les P’tits Mythos à travers une exposition en espace jeunesse.
L’auteur Philippe Larbier sera présent sur le festival qui se tiendra les 12 et 13 septembre 2026 sous le marché couvert à Sens !
Médiathèque la Ruche du 3 au 22 août
Ludomédiathèque Jean-Christophe Rufin du 24 août au 11 septembre
On vous attend nombreux ! .
Médiathèque La Ruche 5, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 mediathequelaruche@mairie-sens.fr
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English : Exposition Les Petits Mythos
L’événement Exposition Les Petits Mythos Sens a été mis à jour le 2026-07-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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