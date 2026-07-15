Bibliambule la bibliothèque ambulante Centre nautique Pierre Toinot Sens

Informations pratiques

Sens

Bibliambule la bibliothèque ambulante

Centre nautique Pierre Toinot 78 ter rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04

Lire dans un hamac au sein d’un jardin, au cœur de la ville, c’est désormais possible avec le Bibliambule. Retrouvez la bibliothèque ambulante au Centre nautique Pierre Toinot. .

Centre nautique Pierre Toinot 78 ter rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80

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English : Bibliambule la bibliothèque ambulante

L’événement Bibliambule la bibliothèque ambulante Sens a été mis à jour le 2026-07-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)