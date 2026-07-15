UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sens

Bibliambule la bibliothèque ambulante Centre nautique Pierre Toinot Sens

mardi 21 juillet 2026 · Centre nautique Pierre Toinot · Sens

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Centre nautique Pierre Toinot
Adresse
78 ter rue René Binet
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Bibliambule la bibliothèque ambulante

Centre nautique Pierre Toinot 78 ter rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04

Lire dans un hamac au sein d’un jardin, au cœur de la ville, c’est désormais possible avec le Bibliambule. Retrouvez la bibliothèque ambulante au Centre nautique Pierre Toinot.   .

Centre nautique Pierre Toinot 78 ter rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bibliambule la bibliothèque ambulante

L’événement Bibliambule la bibliothèque ambulante Sens a été mis à jour le 2026-07-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Sens (Yonne)