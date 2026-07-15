Bibliambule la bibliothèque ambulante Centre nautique Pierre Toinot Sens
mardi 21 juillet 2026 · Centre nautique Pierre Toinot · Sens
Informations pratiques
Sens
Bibliambule la bibliothèque ambulante
Centre nautique Pierre Toinot 78 ter rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04
Lire dans un hamac au sein d’un jardin, au cœur de la ville, c’est désormais possible avec le Bibliambule. Retrouvez la bibliothèque ambulante au Centre nautique Pierre Toinot. .
Centre nautique Pierre Toinot 78 ter rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80
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English : Bibliambule la bibliothèque ambulante
L’événement Bibliambule la bibliothèque ambulante Sens a été mis à jour le 2026-07-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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