Guinguette des promenades Sens

Sens

Guinguette des promenades

Boulevard Maupéou Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

La Guinguette des Promenades un été festif et intergénérationnel à Sens !

Cet été, les Promenades de Sens se transforment en véritable lieu de convivialité avec “La Guinguette des promenades”, une programmation estivale pensée pour rassembler tous les publics autour de la musique, du partage et de la culture. Du 12 juin au 21 août, cinq rendez-vous viendront rythmer la saison, dans une ambiance inspirée des guinguettes d’antan, entre patrimoine et modernité.

Un été à danser, partager… et profiter pleinement des soirées en plein air sur les promenades.

À l’origine de cet événement, l’association Cercle Sens Culture, créée en 2024, fédère déjà une quarantaine de membres autour d’un objectif commun porté par la devise Conjuguons Nos Passions Que la Culture permette à tous de s’épanouir et d’appréhender le monde.

Au programme

Energie et spectacle

L’été bat son plein avec une programmation dynamique variété moderne, pop française, scène live

CASOAR groupe composé notamment de membres d’Hélim Trio, CASOAR propose un répertoire spécifique mêlant variété française revisitée, pop et rythmes festifs, avec une orientation plus contemporaine tout en restant accessible.

Donna Angel artiste de scène ayant assuré la première partie de Jean-Baptiste Guégan, elle évolue dans un registre variété française et internationale, avec une forte dimension vocale et émotionnelle, proche des grandes voix de la scène actuelle.

Retrouvez aussi

– une restauration (saucisses, merguez, frites, crêpes, assiettes anglaises)

– une buvette variée (softs, vins, bières, café et thé)

– des animations pour tous (jeux d’extérieur, jeux de société, échecs, dames, ateliers créatifs)

– une ambiance costumée les participants sont invités à venir déguisés dans l’esprit guinguette. .

Boulevard Maupéou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette des promenades

L’événement Guinguette des promenades Sens a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Sens et Sénonais