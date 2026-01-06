Spectacles au square Sens
Spectacles au square Sens mercredi 22 juillet 2026.
Sens
Spectacles au square
Square Jean Cousin Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-08-22 16:05:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-08 2026-08-22
Installés au cœur du charmant square Jean Cousin, venez vivre un moment convivial en famille et laissez-vous émerveiller, petits et grands, par la magie de spectacles enchanteurs.
Deux séances d’une durée d’environ 35 minutes chacune (15h30 et 16h30).
Animation tout public à partir de 5 ans. Entrée libre et gratuite. .
Square Jean Cousin Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00
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English : Spectacles au square
L’événement Spectacles au square Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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