Contes ambulants Parc du Moulin à Tan Sens
Contes ambulants Parc du Moulin à Tan Sens mercredi 22 juillet 2026.
Sens
Contes ambulants
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-08-26 16:15:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26
Au cœur du parc du Moulin à Tan, venez profiter d’un moment de lecture de contes en plein air, pensé pour les enfants dans une atmosphère apaisante et stimulante, propice à l’éveil de l’imagination et au partage en famille.
Durée environ 45 minutes.
Tout public à partir de 5 ans.
Entrée libre et gratuite. .
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00
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English : Contes ambulants
L’événement Contes ambulants Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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