Sens

Contes ambulants

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:30:00

fin : 2026-08-26 16:15:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Au cœur du parc du Moulin à Tan, venez profiter d’un moment de lecture de contes en plein air, pensé pour les enfants dans une atmosphère apaisante et stimulante, propice à l’éveil de l’imagination et au partage en famille.

Durée environ 45 minutes.

Tout public à partir de 5 ans.

Entrée libre et gratuite. .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

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English : Contes ambulants

L’événement Contes ambulants Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)