Visite nocturne Sens, regards d’artistes ! Agence d’Attractivité Sens Intense Sens
Visite nocturne Sens, regards d’artistes ! Agence d’Attractivité Sens Intense Sens mercredi 29 juillet 2026.
Sens
Visite nocturne Sens, regards d’artistes !
Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Et si vous découvriez Sens à travers les yeux des artistes qui en sont tombés amoureux ? Cette visite guidée vous entraîne sur les traces de grands noms comme Jean Cousin, Auguste Rodin, Jacques-Louis David, William Turner ou encore Victor Petit. Peintres, graveurs et sculpteurs ont, chacun à leur manière, capturé l’âme de la ville, ses lumières, ses paysages et son architecture.
Au fil d’une balade ponctuée d’anecdotes et de regards croisés, laissez-vous surprendre par les liens inattendus entre ces créateurs et les lieux emblématiques de Sens. De ruelles en monuments, la ville se dévoile autrement comme une source d’inspiration vivante, où l’art et l’histoire se rencontrent à chaque détour.
Visite par Stéphane BARBILLON.
Gratuit pour les moins de 12 ans. .
Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite nocturne Sens, regards d’artistes !
L’événement Visite nocturne Sens, regards d’artistes ! Sens a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Conférence Quelle crise de la démocratie ? Place Jean-Pierre Pincemin Sens 30 avril 2026
- Agence d’Attractivité Sens Intense Location de vélos Sens Yonne 1 mai 2026
- Circuit de Dixmont n°2 « Le Sucré La Grande Hâte Le Ru du Crot Guenin Sens Yonne 1 mai 2026
- Circuit de Dixmont n°1 la Mine Le Kiosque Le Prieuré de l’Enfourchure Sens Yonne 1 mai 2026
- Initiation à la BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 9 mai 2026