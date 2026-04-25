Visite nocturne Sens, regards d’artistes ! Agence d’Attractivité Sens Intense Sens

Sens

Visite nocturne Sens, regards d’artistes !

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Et si vous découvriez Sens à travers les yeux des artistes qui en sont tombés amoureux ? Cette visite guidée vous entraîne sur les traces de grands noms comme Jean Cousin, Auguste Rodin, Jacques-Louis David, William Turner ou encore Victor Petit. Peintres, graveurs et sculpteurs ont, chacun à leur manière, capturé l’âme de la ville, ses lumières, ses paysages et son architecture.

Au fil d’une balade ponctuée d’anecdotes et de regards croisés, laissez-vous surprendre par les liens inattendus entre ces créateurs et les lieux emblématiques de Sens. De ruelles en monuments, la ville se dévoile autrement comme une source d’inspiration vivante, où l’art et l’histoire se rencontrent à chaque détour.

Visite par Stéphane BARBILLON.

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : Visite nocturne Sens, regards d’artistes !

L’événement Visite nocturne Sens, regards d’artistes ! Sens a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)